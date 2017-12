Tramvají na horu Říp: Neobvyklé vlastivědné video Igora Chauna

Měl jsem totiž špatnou náladu, a intuitivně jsem si ji chtěl spravit na posvátném místě našich předků. Na Letenském náměstí jsem nasedl na tramvaj a vystoupil u úpatí Řípu. (Až nahoru jsem jet nechtěl, potřeboval jsem se projít a vydýchat.) Výstup jsem pojal vlastivědně, hrdě, ba i duchovně. A v důsledku toho jsem si náladu velmi zlepšil! V devíti minutách se můžete podívat, jak jsem výlet zažil a zfilmoval.

A pro vás, kteří se nejen rádi dívají, ale i čtou, ještě napíšu, zda jste věděli, že praotec Ringo Čech nepokračoval se Slovany dál, protože se mu díky elektromagnetickému působení hory rozbil kompas?

A zda jste věděli , že až do roku 1879 byla hora Říp lysá, neboli holá? Až pak ji zalesnili. To proto náš bodrý praotec viděl do dáli…

A věděli jste, že na vrchu hory je krásná románská rotunda ze 13. století, zasvěcená sv. Jiří drakobijci?

A věděli jste, proč a kde zabil Jiří draka? A jak tím obrátil na křesťanskou víru celou jednu tureckou vesnici?

To vše se dozvíte v tomto „ne zcela obvyklém“ videu, ve kterém jsem se pro vás ujal role průvodce.

Mimochodem, výlet a video vznikly i díky tomu, že jednoho pošmourného úterního odpoledne odpadla porada v Reflexu...