Slovák měl práci snů. Celý rok cestoval kolem světa, točil videa a ještě za to dostal zaplaceno

V uplynulém roce strávil 195 dnů na cestě v doprovodu foťáku a 360° kamery a pořizoval snímky a videa z nejznámějších turistických lokalit, pouští i pralesů. Slovák Michal Gálik měl práci snů. Už v létě jsme ho vyzpovídali na pražské Letné. Byla to opravdu práce snů? Co nejlepšího a naopak nejhoršího se mu stalo? A jak vypadal jeho běžný pracovní den? Nejen na to nám odpověděl v 360° rozhovoru, který jsme natočili přímo na jeho pracovní nástroj. Podívejte se na video!