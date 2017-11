Pohled z nebes. Nejnovější videa od astronautů z ISS vám svou krásou vyrazí dech

Pohled z ISS - Sound of Silence

Johnson Space Center zveřejnilo kompilaci krátkých videí pořízených současnými členy Expedice 51… a je opravdu o co stát! Mimo jiné i proto, že úchvatné záběry podtrhává skladba The Sound of Silence – respektive její coververze od americké heavy metalové skupiny Disturbed. Podívejte se na video!