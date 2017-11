Lídr Starostů Farský: Stropnický premiérem! Vláda by byla do týdne, Babiš a Okamura ale hrají divadlo

Stropnický by měl být premiér! Babiš, Zeman a Okamura už se ale dohodli, říká Farský

Za třetího mocenského hráče považuje Tomia Okamuru, který nakonec vycouval z prezidentské volby a nerozdrobí tak přízeň voličů současné hlavy státu. Jeho hnutí SPD prý díky tomu získá klíčové posty ve sněmovních výborech. Starostové a nezávislí jakoukoliv podporu Babišovi kategoricky odmítají, jeho vláda prý přinese obrovské škody. Špatně to dle jeho názoru dopadne v každém případě – ať už jeho trestní stíhání spadne pod stůl, nebo bude odsouzen. Ztratí pod Babišem lidé důvěru v policii? Proč Farský s vítězem voleb nezajde ani na kafe? A co říká na to, že ho předseda lidovců Pavel Bělobrádek označil za lháře a podrazáka? Podívejte se na rozhovor.