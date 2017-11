Krize v Katalánsku: Nanebevstoupení Puigdemonta aneb jak Madrid sám sobě podřezává větev

V Barceloně se ve čtvrtek celý den opět demonstrovalo. Poté, co soud v Madridu vzal osm odvolaných ministrů katalánské vlády do vazby a hrozí jim až pětadvaceti lety odnětí svobody, a co na katalánského prezidenta Carlese Puigdemonta, jenž je s několika dalšími ministry od minulého týdne v Bruselu, vydal evropský zatykač, se to dalo čekat.