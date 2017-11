Babišovo gestapo už není nadsázka, jeho úředníci vidí do živých spisů, říká odvolaný poradce

Babišův exporadce: Skandál! Úředníci MF můžou do živých spisů, gestapo už není nadsázka

Autor projektu Hlídač smluv Michal Bláha je znepokojen praktikami, které se odehrávají na Ministerstvu financí (MF). Za skandál považuje především to, že vedení resortu má přístup ke kauzám, které vyšetřuje Finanční správa. Podle něj tak ze strany vysokých úředníků hrozí ovlivňování jednotlivých případů, kdy stát zajišťovacími příkazy může de facto zničit jakoukoliv firmu.

V rozhovoru s Pavlem Štruncem zároveň připomíná, že jako poradce dostal z MF padáka právě po tom, co na toto upozornil. Finanční správa podle něj rozdává příliš tvrdé tresty, jeho dřívější slova o gestapu už nepovažuje za nadsázku. Pozastavuje se také nad tím, že ministerstvo pod Ivanem Pilným kritiku interpretuje jako hybridní hrozbu. Jak ale sám říká, do služeb státu by se i po vyhazovu klidně vrátil. Proč státní práva pracuje neefektivně? Kdo má na tom zájem? A jde s tím vůbec něco dělat? Podívejte se na rozhovor.