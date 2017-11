Mladý básník Garçon na exhibici slam poetry: „Keců je vždycky fůra, pane Okamůra!“

Mladí se o politiku zajímají, i díky buřičům typu Dominika Feriho a burcujícím youtuberům v čele s Kovym, čím dál víc. Důkazem může být i to, že ze všech devíti slammerů, tedy neortodoxních, mnohdy částečně improvizujících básníků, kteří se zúčastnili středeční více než dvouhodinové exhibice slam poetry v pražském Rock Café, si politiku a reflexi voleb jako hlavní téma zvolil právě sedmnáctiletý student Garçon: „Vážně chceme republiku? Anebo radši svaz?“

„Proč právě volby a pánové Okamura s Babišem? Je to dost aktuální téma, ne? A taky kontroverzní, což vám ve slam poetry hraje do karet,“ říká Garçon alias Matěj Hladík, student třetího ročníku pražského Gymnázia Omská. „Slamovat jsem začal před rokem a tohle byl všehovšudy můj čtvrtý slam. Snad proto ten dramatický zásek někde uprostřed. Politická satira v Česku mizí a upadá, tak jsem chtěl přispět svojí troškou do mlýna.“

Garçon se prý také toužil nějak veřejně vyjádřit, když se ho volební právo bude týkat až a rok. Koho by volil? „TOP 09. Je to strana etablovaná a tradiční, a přitom relativně progresivní, přístupná změnám. Kladou ve srovnání s ostatními důraz na problematiku školství a kultury a jejich programu věřím přeci jen víc než tomu pirátskému – o těch bych byl taky ochotný uvažovat.“

Pokud chcete zažít tu legraci a vášeň poezie okamžiku, poezie naživo, zaznamenejte si do diáře datum 2. prosince. Právě první prosincovou sobotu se v Meet Factory v rámci finále mistrovství republiky ve slam poetry utká před očima sedmi set (a možná i více) diváků dvanáct finalistů z celé republiky.