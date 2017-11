Když ani vaši nejbližší nevědí, že jste válečný hrdina. Z videa na podporu českých veteránů mrazí

V roce 1943 je Karel Brhel, sokol a čerstvý maturant z Hranic na Moravě, nasazen na nucené práce do Rakouska. Později se dostává do vládního vojska, které ovšem spadá pod protektorát, měl by tedy hájit „zájmy Říše“. Když je se svou četou v roce 1944 odvelen do Itálie, spojí se s místním odbojem a brzy se přidávají k partyzánům. V září 1944 jeho skupinu obklíčí příslušníci SS a Karel Brhel spolu s dalšími prchá přes Alpy do Francie. Tam se schází asi tři sta Čechů, on je zařazen k dělostřeleckému pluku československé tankové brigády. Obsluhovat dělo se učí za chodu. V říjnu 1944 se dostává do Dunkerque, kde zůstává až do konce války a za své činy později dostává medaili za chrabrost.

Po válce ho příliš štěstí nečeká. V roce 1948 ho udají známí z řad agentů chodců a Karel Brhel je odsouzen na osm let do komunistického kriminálu. Sedí na Borech, pracuje na uranu v Jáchymově. Pátý rok po odsouzení dostává tuberkulózu a je propuštěn. Pracuje jako popelář, pak vystuduje průmyslovou školu. V roce 1991 je povýšen na podplukovníka ve výslužbě.

„Byl bych rád, kdyby se lidi vzpamatovali a mysleli také na to, že patří k nějakému celku, kterému se říká národ,“ říká Karel Brhel šedesát let po válce v rozhovoru pro Paměť národa. Nejen na jeho osud upozorňuje nový spot. Mezi námi žijí stále váleční hrdinové, na které se pomalu zapomíná. Uctít jejich památku můžete třeba zakoupením červeného máku, který je symbolem veteránů už od konce první světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Připnutím symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu.