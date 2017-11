Film Milada uvidí 100 milionů domácností po celém světě. Chci, aby do kina chodily hlavně školy, říká režisér

Jen málo lidí z prostředí českého filmu se může v trpělivosti měřit s Davidem Mrnkou. Filmař, který řadu let působil v Austrálii a USA, svůj projekt o Miladě Horákové udržoval při životě dlouhých 10 let. Nakonec se mu jej podařilo realizovat a 2. listopadu vstoupí jeho celovečerní film do kin. A nejen to. Díky internetové televizi Netflix bude příběh o komunisty mučené a zavražděné ženě dostupný v angličtině pro 100 milionů domácností po celém světě.