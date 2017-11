Když dvojnásobný vrah bloumá obilím a střílí po kameře. Prima odvysílá dokument o Jiřím Kajínkovi

Koncept této dokumentární minisérie je postaven na přiblížení osobnosti Jiřího Kajínka lidem tak, jak ho neznají, jedná se o jeho osobní zpověď. Je to nenapravitelná vraždící bestie, jak bylo popsáno v psychologickém posudku, kvůli kterému dostal doživotí, nebo je to normální člověk s mnoha chybami, které ale dokáže přiznat a staví se k nim čelem? To jsou otázky, na které minisérie bude hledat odpovědi.

Části dokumentů budou hrané samotným Jiřím Kajínkem, jiné jsou natočené s figuranty v situacích, které přesně odpovídají Kajínkovým vzpomínkám. Tyto efektně natočené hrané sekvence se budou prolínat s výpověďmi hlavního protagonisty i ostatních postav vystupujících v dokumentu – a dohromady vytvoří plastický obraz světa Jiřího Kajínka. V dokumentech je také hojně využívaný archivní materiál, ať už jde o nikdy nezveřejněné fotografie z rodinného archivu a dopisy, ale i novinové články, televizní záběry a soukromá, nikdy neodvysílaná videa.

První část odvysílá TV Prima 12. listopadu ve 20:15. Budete se dívat?