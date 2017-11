Babiš s Okamurou může uzavřít opoziční smlouvu, zestátnění ČT a ČRo je reálné, říká Dominik Feri

V povolebních jednáních očekává leccos: intriky ze strany Miloše Zemana i vznik další opoziční smlouvy. Kritizuje přitom i domovskou stranu a lituje některých svých kroků v kampani. Jako nejmladší poslanec v historii českého parlamentu očekává, že bude dělat mnoho chyb, učit se chce mj. od končícího šéfa partaje Miroslava Kalouska. Kdo by měl podle něj nastoupit na jeho místo? Co musí TOP 09 udělat, aby získala větší důvěru voličů? A jak chce do politiky dostat víc žen? Podívejte se na rozhovor.

