Lidé se o něj perou v obchodech, vláda jedná o jeho ceně, karikaturisté jej zapracovávají do svých koláží a stává se předmětem celospolečenské diskuze. Máslo zkrátka nikdy nebylo populárnější. Lidé se na něm snaží ušetřit a internet se proto plní různými recepty na výrobu jeho domácí varianty. V redakci Reflexu jsme se proto rozhodli vyzkoušet, zda se vyplatí i ta nejprimitivnější z nich, tedy že nalijete smetanu do zavařovačky a pohybem připomínajícím míchání koktejlů „vytlučete“ máslo. Jak to dopadlo, zjistíte ve videu.