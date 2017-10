Přidá se poslední Jedi k temné straně? Nové Hvězdné války ukázaly ponurý trailer

Trailer na film Star Wars: The Last Jedi

Už 14. prosince bude jasno, jakým směrem se nejpopulárnější sci-fi sága všech dob vydá. Osmá epizoda Hvězdných válek s anglickým názvem Star Wars: The Last Jedi poodhalila další náznak své dějové zápletky a nutno uznat, že to není něco, co by fanoušci očekávali. Vypadá to, že stejně jako u původní trilogie, i tady bude druhý díl opravdu temný. Podívejte se na video.