Ovčáček vyrazil do kina a vzal si na pomoc Babiše. Populární kabaret se vrací na velké plátno

Zatímco první díl s názvem Ovčáček čtveráček překonal všechna očekávání, v rodném Zlíně vyprodával divadlo a po celé republice kinosály, druhý díl Ovčáček miláček je prý ještě lepší. Autoři z Městského divadla Zlín v čele s režisérem Petrem Michálkem přitvrzují. Děj se tentokrát odehrává v blízké budoucnosti – v období vrcholící prezidentské kampaně v ČR zkraje roku 2018, kterou rámují autentické výroky politiků. Navíc na to Ovčáček tentokrát nebude sám, pomůžou mu Babiš či Sobotka opět v podání herců zlínského divadla.

Marek Příkazký opět září v roli hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, skvěle ho pak doplňuje Zdeněk Julina jakožto Andrej Babiš. To je ústřední dvojka tingltangu Ovčáček miláček. Představení, které vyprodává divadlo ve Zlíně, zamíří 20. listopadu v přímém přenosu a zároveň své derniéře na plátna kin.

Umí Miloš Zeman opravdu běžkovat? Chutnají Bohuslavu Sobotkovi šulánky? Dívá se Jiří Ovčáček na Pána prstenů? Ukáže už Andrej konečně svého pindíka? A co na to Michaela Jílková? To zjistíte už 20. listopadu. Zda vaše kino představení promítá, zjistíte ZDE.