Reflex se pokusil ulovit šéfa olympioniků Jiřího Kejvala na Vltavě. Podívejte se, jak to dopadlo

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval má v současnosti plnou hlavu příprav na olympijské hry v Jižní Koreji, které se uskuteční v únoru 2018. Musí u toho reagovat i na dotazy ohledně výhrůžek severokorejského režimu. Navíc mu udavačský anonymní dopis, který popisuje korupci v českém sportu, zatím „překazil“ volbu do prestižního Mezinárodního olympijského výboru. Co si o tom Kejval myslí? Na to odpovídá ve velkém rozhovoru pro tištěný Reflex, který vyšel 5. října. V rámci rozhovoru proběhlo i originální fotografování na pražské Vltavě, které můžete vidět na videu.