Obama natočil láskyplné video své ženě Michelle jako dárek k výročí. Dojal miliony žen po celém světě

Ruku na srdce, dámy. Mít doma romantika má své nesporné výhody, zvláště pokud je to bývalý americký prezident (takže ta ruka na srdce byla mířená asi jenom na Michelle Obamovou). Barack Obama včera oslavil 25 let života se svou ženou Michelle a jako dárek jí dal dojemné video, které sdílel na sociální síti Facebook. Několik minut poté, co video sdílel, se Obamovo vyznání stalo hitem internetu.

„Zlato ahoj. Vím, že tenhle večer máš důležité setkání na pensylvásnké Konferenci pro ženy, ale já teď musím tu vaši party narušit, protože dnes je to 25 let, co jsme manželé,“ říká na videu bývalý americký prezident. „Ten nápad, žes to se mnou zvládla rovné čtvrt století, je pozoruhodný důkaz toho, jak úžasná osobnost jsi. Zvládnout to bylo pro mě to bylo mnohem jednodušší než pro tebe. Podstata věci je, že jsi nejen neobyčejná partnerka, můj velký přítel a někdo, kdo mě pokaždé umí rozesmát, někdo, kdo mě vždy ujišťoval, že jdu opravdu za tím, o čem jsem se domníval, že je správné; jsi ale také příkladem pro naše dcery a vzorem pro celou zemi.“

„Tvá síla, tvá elegance a odhodlání, tvá upřímnost a… fakt, že při tom všem, co děláš, vypadáš tak skvěle… způsob, jakým vždy přebíráš odpovědnost nejen za to, co děláš, ale také za péči, kterou dáváš lidem okolo sebe, to vše je obdivuhodné. A není divu, že lidé si tě zamilovali, stejně tak jako já. A to, že jsem tě zval na rande dostatečně dlouho, až si jednou souhlasila, bylo nejlepší rozhodnutí mého života. A já doufám, že to cítíme stejně. Takže, nechci vám rušit průběh jistě fascinující debaty. Říkal jsem si, že tě tenhle můj výstup tady možná moc nezaujme, ale já jsem vlastně jen chtěl říct, jak moc tě miluji a jak moc tě obdivuji. A pro všechny ženy, které poslouchají, díky za vaši shovívavost,“ uzavírá exprezident své dojemné vyznání.

Obamovi jsou vskutku pozoruhodný pár. Jejich autentičnost a srdečnost se stala terčem pozornosti nejen médií, ale především milionů lidí, pro něž jejich opravdovost mohla skutečně být inspirující. Obama svým galantním a pozorným vystupováním, které ke své manželce (alespoň ve veřejném prostoru) vždy měl, zajímavě kontrastuje se svým nástupcem (což nutně nemusí znamenat, že Melania Trump má se svým manželem horší vztah než Obamovi).