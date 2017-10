Ucpané letiště, kolabující MHD a naštvaní turisté. Podívejte se, jak v Praze protestovali taxikáři proti Uberu

Protestu v Praze se dnes účastnilo 1000 až 1200 taxikářů. ČTK to řekl David Bednář ze Sdružení českých taxikářů. Část z nich zamířila po 14:00 do centra před magistrát. Podle Bednáře není jisté, zda se pak vrátí na letiště. Taxikáři dopoledne pomalou jízdou téměř zastavili provoz od Evropské ulice směrem k letišti. "Dnes nikam nespěcháme, vyčlenili jsme si na to celý den," řekl ČT Bednář. Protest ale může pokračovat i v dalších dnech. "Dokud se nějak nedomluvíme," podotkl Bednář.