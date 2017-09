Seflie z války. Podívejte se, jak vypadají videa od lidí, kteří žijí ve skutečně krutém světě

Válka s tzv. Islámským státem v Iráku trvala více než tři roky. Dnes, místo otřesných krutostí páchaných džihádisty a masivní útěk zdecimovaných civilistů za hranice země, řeší světová média, jak se bude politická situace vyvíjet do budoucna. My přinášíme tři portréty těch, kdo jsou s válkou spjati nejvíce. Malinkou uprchlici Ilham, hasiče Nisana a bojovníka Tareka. Požádali jsme je, aby nám sami natočili prostředí, v němž se pohybují. A my k nim pak přidali čísla. Neuvěřitelná čísla, která bychom nebýt války nikdy nemuseli znát.