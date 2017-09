Čunek láká filmaře do Zlína. Převlékl se za Jacka Sparrowa a slibuje 10 milionů

"Filmaři jsou podporováni státem, mají pobídky, které jsou určitě z finančního pohledu zajímavější, nicméně pro mě je důležité, že nepodporujeme jen vznik filmů na území Zlínského kraje, ale že dáváme příležitost studentům filmové školy ve Zlíně, aby získali praxi a další zkušenosti. To je pro mě ta přidaná hodnota investovaných deseti milionů korun z krajského rozpočtu," uvedl hejtman Jiří Čunek.

Tvůrci mohou získat až dva miliony korun, vždy maximálně polovinu celkových způsobilých výdajů. "Při hodnocení předložených žádostí o podporu bude odborná komise brát v potaz kvalitu, význam a tvůrčí zabezpečení projektu, jeho organizační a finanční zabezpečení i marketingové efekty a přínosy pro kraj," uvedla mluvčí. Podporovány nebudou instruktážní filmy, turistické a propagační filmy a reklamní či marketingové filmy. Žádosti budou přijímány od 13. října do 31. ledna příštího roku na odboru kultury a památkové péče krajského úřadu.

V kraji se nedávno natáčel například film režiséra Dana Svátka Úsměvy smutných mužů. Snímek vzniká podle stejnojmenné knihy Josefa Formánka, pojednává o čtyřech mužích, kteří se setkávají v protialkoholní léčebně. Diváci jej uvidí v kinech příští rok v dubnu. V archeoskanzenu Modrá na Uherskohradišťsku natáčeli v srpnu filmaři scénu do připravovaného snímku Pláč svatého Šebestiána, jehož děj diváky zavede do 14. století. Do kin by se měl film režisérů a spoluautorů scénáře Milana Cyroně a Tomáše Uhra dostat příští rok.