Česká sedmnáctiletá barbie Gabriela: Plastiky mě baví, teď s nimi teprve začínám!

Narodila se jako Gabriela Jiráčková, na sociálních sítích však používá jméno Gabriel a jako zpěvačka vystupuje pod pseudonymem Lolo Ta Bella. Sedmnáctiletá dívka z Prahy se stylizuje do podoby panenek barbie, přesněji do jejich bimbo verze, která se vyznačuje značnými plastickými operacemi. S těmi Gabriel teprve začíná, a jak sama říká, je to to, co ji momentálně na tomto životním stylu baví nejvíc. Podívejte se na video.