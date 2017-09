Babiše jsem možná zradil, ale pro mě je nevinný, říká europoslanec za ANO Telička

Pavel Štrunc s Teličkou mluvil také o jeho další budoucnosti v hnutí. Pro europoslance bude důležité hlavně to, jak se ANO zachová po volbách. Co by mohlo být překážkou v další spolupráci? Je pro Teličku Babiš přijatelný jako premiér, i když bude čelit trestnímu stíhání? A plakáty kterého politického hnutí by nejradši posprejoval? Podívejte se na rozhovor.

