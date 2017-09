Menší prsa, více špíny a divočiny. Nový Tomb Raider se představuje v první ukázce

Jedna z nejvíce sexy postav videoherní historie Lara Croft se dočká svého filmového restartu. Po dlouhých 15 letech vystřídá vnadnou Angelinu Jolie půvabná Alicia Vikander. Švédská kráska s britskou angličtinou je hereckou kometou posledních let, což potvrdila i ziskem Oscara za vedlejší roli v dramatu Dánská dívka. Popkulturní ikoně má vdechnout větší fyzickou uvěřitelnost a divokost, která provází i poslední videohry. A svědčí o tom i první trailer. Podívejte se na video s českými titulky.

Lara Croft se coby hlavní hrdinka počítačové hry Tomb Raider objevila v roce 1996. Tuto britskou archeoložku se zálibou ve střelbě ze dvou pistolí stvořil designer Toby Gard. Začala se tak psát více než dvacetiletá historie jedné z nejznámějších videoherních postav vůbec. Následně vzniklo ještě 13 her, kde vnadná diva v upnutých kraťáskách řešila rébusy a kosila padouchy.

Až poslední herní tituly přinesly do série více realističnosti. Lařin dekolt se notně zmenšil, její postava byla více atletická a uvěřitelnější. A stejný zájem má podle první ukázky i nový film, který nese stručný název Tomb Raider a má za cíl restartovat sérii, které svou tvář a hlavně své tělo propůjčila v letech 2001 a 2003 Angelina Jolie. Nové zpracování zamíří do kin v březnu 2018 a kromě Alicie Vikander se v něm představí Tarantinův oblíbený padouch Walton Goggins či Dominic West, kterého ve filmu 300 skopne král Leonidas do propasti s mohutným zvoláním, že tohle je Sparta.

Co na novou Laru Croft říkáte? Líbí se vám, nebo jste spíše fandové starších filmů s Angelinou?