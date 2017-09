Svérázný protest. Modelka si v rámci boje za práva zvířat nechává pomalovat celé tělo

O zákazu divokých šelem v cirkusech uvažuje britská vláda a Joanna by ji chtěla tímto svým nahým protestem pošoupnout ke správnému rozhodnutí. Blonďatá kráska z Polska se do podobných kampaní této organizace zapojuje celkem pravidelně a nedělá to úplně nezištně, protože podobné polonahé producírování jí zaručí velkou publicitu.

Při promenádování se v tygřím kostýmku před britským parlamentem ji zachytilo hned několik fotografů a kameramanů. Myslet si ale, že tento „protest“ skutečně pomůže projít návrhu zákazu divokých šelem v britských cirkusech, by bylo poměrně naivní. Co na Joanniny aktivity říkáte vy? Dejte nám vědět do diskuze.