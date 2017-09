Zneužívaný Cartman, vidláci protestující proti technologiím a Randy stavitel. South Park je zpět!

Animovaný seriál tvůrců Treye Parkera a Matta Stona letos slaví neuvěřitelných 20 let. Už to dávno nejsou jen sprosté příhody čtveřice školáků, ale silná satira na americké poměry. A stejně začíná i 21. série, která odstartovala 13. září epizodou Bílí lidé renovují domy. Jak se start do jubilejní série povedl?