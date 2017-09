V meste vybuchujú reštiky! Slováci natočili vlastního komisaře Rexe. Podívejte se na ukázku

Ve městě, kde policie řeší 10 000 případů ročně, z toho sedm vražd, úřaduje nový šerif. Do Bratislavy dorazil komisař Rex. Kultovní krimiseriál z 90. let se dočkal slovenské verze. Ta vzniká podle rakouských scénářů, které jsou zasazeny do reálií hlavního města Slovenska. A televizní upoutávky budí rozpaky. Podívejte se na video.