S prvním sněhem dorazí Sněhulák. Film podle románu Jo Nesba se představuje v mrazivém traileru

Na heslo „Zima se blíží“ vsadila už televizní stanice HBO a stejně zabodovat by chtěla i společnost Universal, která na plátna kin přináší adaptaci Nesbova Sněhuláka. Už z ukázky je patrné, že si film zachová drsnou a neúprosnou severskou atmosféru, jaká dýchá z knihy. Tak snad si to tvůrci nepokazí. Film vstoupí do tuzemských kin 12. října, a i když tou dobou může být venku ještě dost teplo, v sálech teplota klesne pod bod mrazu.

Zajdete si na Sněhuláka do kina, nebo si raději přečtete knihu? Dejte nám vědět do komentářů!