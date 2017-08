I přes internet se dá najít vážný vztah. Nebojte se seznamek, vyzývá Čechy terapeutka lásky

Říká tomu moderní láska a snaží se ji zábavnou formou vysvětlit českým singles. Psychoterapeutka a socioložka Markéta Šetinová o sobě ve zkratce říká, že „dělá do lásky“, což v překladu znamená, že pomáhá lidem s hledáním partnerů prostřednictvím nových médií. Dá se opravdu přes internet najít partner na celý život? Jaké jsou nejčastější chyby a co je naopak při online seznamování klíčové? To zjistíte ve videu. Podívejte se!