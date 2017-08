Vrátí se legendární Rockyho soupeř Ivan Drago do ringu? Dolph Lundgren už trénuje jako o život

Od té doby uběhlo už 32 let. Ruská nadopovaná mašina Ivan Drago zabíjí v ringu Apollo Creeda a Rocky následně předvádí jednu z nejlepších tréninkových sekvencí kinematografie, aby sovětského soka porazil. To je ve zkratce děj filmu Rocky IV. A nyní to vypadá, že se všichni účastníci znovu vrátí do filmového ringu. Je pro to už několik indicií a tou nejsilnější je video, které zveřejnil sám Dolph Lundgren na Instagramu. Vitální šedesátník v něm trénuje jako zamlada. Podívejte se!