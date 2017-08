NEPŘESADITELNÝ na velkém plátně. Dokument Igora Chauna o JXD míří možná i do vašeho kina

Promítal se na MFF v Karlových Varech, na festivalu Colours of Ostrava i Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Všude plnil sály a při závěrečných titulcích zněl potlesk. Nyní míří dokument NEPŘESADITELNÝ o ikonickém novináři časopisu Reflex do dalších koutů České republiky a to včetně režiséra i hlavního protagonisty. Informace o projekcích najdete v článku.