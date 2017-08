Petra Paroubková o rozvodu: Dlouho jsem sbírala odvahu, po útěku od Jiřího jsem se nechala vyšetřit

Petra Paroubková otevřeně promluvila o tom, co následovalo poté, co opustila svého manžela. Jiří Paroubek na ni zaútočil a nařkl ji z duševních nemocí. Rozhodla se proto ihned pro vyšetření. Co ukázalo?

Vaše manželství působilo navenek velmi idylicky, asi jste ale neodešla zčistajasna. Jak dlouho tedy ta krize opravdu trvala?

Problémy jsme měli delší dobu, stupňovaly se postupně poslední rok a něco. Ale ta, jak říkáte, krize, začala zhruba rok před mým odchodem.

Váš muž tvrdí, že ty problémy ve vztahu souvisely s vaší mozkovou příhodou, kterou jste prodělala před dvěma a půl lety. Prý vás změnila…

Má osobnost zůstala po krvácení do mozku stejná. Ano, mám například horší krátkodobou paměť, na to to mělo vliv. Ale rozhodně ne na to, jaká jsem. Změnily se mi priority, což se asi stane každému, kdo se ocitne na pokraji smrti. Po manželově nařčení z duševních a jiných nemocí jsem se hned nechala vyšetřit a veškeré výsledky dopadly skvěle. A to i ty ohledně paměti a soustředění. Kdykoliv se nechám jakýmkoliv odborníkem vyšetřit znovu, pokud to bude třeba.