Jak nám Babiš opravil D jedničku...

Chucpe je staré jidiš slovíčko, které značí „nebetyčnou drzost“. Touto vlastností pan velkouzenář Babiš disponuje v míře až obdivuhodné. Ale i u něj někdy překvapí, jak nesmírně chucpe byly všechny jeho předvolební slibokecy. Zalovili jsme v hlubinách YouTube a vypadl na nás Babišův předvolební klip. Je dobré si jej nejdříve pustit, aby bylo jasné, jak nesmírně drzý pan velkouzenář je.

Takže — Babiš se Stropnickým jedou dopravním prostředkem. Z interiéru není poznat, zda je to luxusnější autobus, nebo vlak — ale děj ukazuje, že se má asi jednat o autobus. Že nejednoznačnost interpretace dopravního prostředku pana Babiše neudeřila do očí, nepřekvapí: Myslím, že kromě interiéru svého mercedesu a kabin letadel v jiném dopravním prostředku léta neseděl. Ale to jen na okraj. Děj klipu totiž jednoznačně ukazuje, že jde o autobus jedoucí po silnici plné výmolů. Vlak jedoucí na kolejích nedrncá ani v Africe — jel jsem tam s ním. Takže máme určeno, čímže to pánové vlastně jedou. Autobusem a po blbé silnici, jež je plná výmolů, až bus drncá. A nakonec — samozřejmě — oba pánové slíbí divákům, že když vyhrají volby, tak ty silnice spraví.

Takže prosím všechny Babišovy příznivce, aby ten klip zhlédli a pak se jeli projet po dálnici D1. Po té dálnici, kterou měl Babiš jako ministr financí čtyři roky možnost nechat rychle a kvalitně opravit. Pokud se na ni vydáte, uvidíte, že to drncá výrazně hůř než v tom Babišově klipu. Je při jízdě po ní přímo hmatatelně cítit, že je na tom vozovka výrazně hůř než před čtyřmi lety.

Tak nezapomeňte, až nějaké Babišovy slibokydy uslyšíte ve volební kampani, jak to v praxi dopadlo s našimi silnicemi, jež slíbil opravit.