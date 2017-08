Dobrá zpráva pro fanoušky Hry o trůny, špatná pro HBO. Na internet unikla 6. epizoda

Rok 2017 je pro HBO prokletý. Po úniku čtvrtého dílů je na internetu dostupný i ten šestý s názvem Death Is the Enemy. A to celé 4 dny před oficiálním vysíláním. Za únikem stoji španělská pobočka televizní stanice, která omylem díl uvolnila předčasně. I když Španělé epizodu krátce na to odpublikovali, lidé ji již stihli stáhnout a šířit na internetových úložištích.

Počkáte si až na pondělí, nebo díl stáhnete a zhlédnete ještě dnes?