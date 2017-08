Muslimové se radikalizují víc a víc. Chtějí nás zničit a evropské elity selhávají, tvrdí Kuras

Přístup evropských politických špiček prý potenciálním džihádistům spíš nahrává, ideový souboj je podle něj předem prohranou záležitostí a Evropa se bude muset bránit silou. Existuje nějaké jiné, nenásilné řešení? Kuras v rozhovoru s Pavlem Štruncem shrnul i své zážitky z života v Británii. Jak je to tam podle něj s integrací muslimů? Musí děti jíst halal potraviny, aniž by to věděli jejich rodiče? A jaký je jeho recept na řešení migrační krize? Podívejte se na celé interview.

