Češi mají jeden z nejrychlejších internetů světa. A plánuje se ještě zrychlit

Ve čtvrtek 27. 7. 2017 proběhla v Praze prezentace technologií, které umožňují poskytovat stabilní a rychlý internet. Vyzkoušeli jsme, jaká je reálná rychlost připojení k internetu na metalickém vedení při použití výstavby FTTC (optika dovedená do předsunutého DSLAMu). Na místě akce jsme na domácí přípojce sítě CETIN naměřili rychlost přesahující 250 Mbit/s. Ukázali jsme další příklady využití technologií VDSL2 a VDSL3 a vyzkoušeli jsme si i rychlost stahování 21,5 GB hry.

Hráči zároveň testovali, jak se liší herní zážitek v závislosti na použité technologii připojení a simulovaných podmínkách. Demonstrace lagování proběhla na nejhranější progamingové hře Counter Strike Global Offensive, která vyžaduje nejlepší možné podmínky k maximálnímu výkonu. Příliš dlouhá reakční doba, tzv. lagování a nebo také packet loss, jsou nejběžnější negativní projevy při nevhodném připojení, ke kterému dochází například přes Wifi při špatném počasí. Akci moderoval streamer a progamerské číslo 1 Ivan "Dev1" Lazarov.

Technologie VDSL3 zlepší dostupnost a stabilitu vyšších rychlostí v pevné síti

Produktový manažer CETIN Jakub Kopecký představil výhody VDSL3 a novou nabídku: “Od 1. 1. 2018 bude v komerční nabídce CETIN k dispozici pro optické přípojky rychlost do 1 Gb/s, která bude součástí již existujícího typu přípojky SUPERFAST, a to bez navýšení ceny.” Pro více než 90 tisíc bytových jednotek již nyní nabízíme možnost zřízení přípojky SUPERFAST s rychlostí 250 Mbit/s. V současnosti je na téměř půl miliónu přípojkách v síti CETIN dostupná rychlost 80 Mbit/s.

VDSL3 je nejnovější aktualizací doporučení VDSL2 dle standardu ITU-T G.992.3 o frekvenčním plánu do 35MHz, která umožní v pevné síti na krátkých přípojkách dosahovat rychlostí připojení až 350 Mbit/s. Tento frekvenční plán dovoluje bezproblémovou koexistenci s již používanými VDSL2 plány v přístupové síti společnosti.

V roce 2015 zahájil CETIN rozsáhlé investice do své infrastruktury v celkové výši 22 miliard korun do rozvoje telekomunikačních sítí. Investiční program je naplánovaný na dobu 7 let a umožní tak skutečně zásadní skok v kvalitě připojení, zejména díky novým uličním rozvaděčům FTTC. Plány na výstavbu v konkrétních lokalitách jsou připraveny až do roku 2022. Výstavba se nezaměřuje jen na „vyzobávání třešinek“ nebo pouze na pokrývání velkých měst, ale CETIN významně staví i v menších obcích.

Poptávka po rychlejším připojení souvisí s rozšířením zájmu zákazníků o nový obsah, zejména pak o IPTV, multimediální obsah a streamované video. CETIN věnuje velkou pozornost a značné investice do své infrastruktury a na zkvalitnění a zrychlení sítě pracuje kontinuálně tak, aby obchodní partneři měli možnost využívat stále lepších služeb a nabízet je dále svým zákazníkům.¨