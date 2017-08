Virtuální realita, roboti a retro z osmdesátek. Video ukazuje, o čem bude nový Spielbergův film

Trailer na nejnovější film stevena Spielberga Ready Player One

Režisér, který už tolikrát změnil pravidla filmového průmyslu, se opět pokouší dokázat, že mu vlak neujel ani ve filmech nabitých vizuálními efekty. Steven Spielberg ve zfilmovaném románu Ernesta Clina s názvem Ready Player One servíruje audiovizuální CGI porno, které je nabité popkulturními odkazy na 80. léta. Nepříliš vzdálená budoucnost je špinavá, bezútěšná, přelidněná a depresivní. Lidé proto utíkají do Oázy, virtuálního světa, kde mohou být kýmkoli a dělat cokoli. Film vstoupí do kin koncem března 2018, podívejte se na první trailer.