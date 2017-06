Mexiko za tu zk*rvenou zeď nezaplatí! Mexický exprezident se ve vtipném videu opřel do Trumpa | Reflex.cz

Mexický prezident se naváží do Trumpa. Za tu zkur*enou zeď Mexiko nezaplatí

Minulý týden se na Facebooku objevil vtipný videovzkaz, který natočil bývalý mexický prezident Vicente Fox Quesada pro současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Týká se kontroverzní stavby zdi, kterou chce Trupem oddělit obě země. Jeho mexický protějšek mu vyčítá nesmyslnost stavby a dává pár doporučení, co by mohli Američané místo toho udělat s penězi, která stavba protiuprchlického kolosu spolkne. Podívejte se na video s českými titulky!

Vicente Fox Quesada, který zastával nejvyšší mexický úřad v letech 2000 až 2006 ve videu glosuje, že stavbu za 25 miliard překoná obyčejný žebřík, který stojí 25 dolarů. Místo toho by peníze mohli zaplatit třeba pitnou vodu pro všechny lidi na světě na dobu na jeden rok, nebo umožnit vysokoškolské vzdělání zdarma pro čtvrt milionu amerických studentů.

V závěru videa, ve kterém se rozhodně nešetří sprostými slovy, si ještě Fox rýpne do Trumpova napojení na Rusko. Co na videovzkaz říkáte? Dejte nám vědět do komentářů, zda má podle vás zeď mezi Mexikem a USA smysl.