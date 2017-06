Tomáš Halík: Za Zemana se modlím, ale jeho pokračování ve funkci je morbidní představa | Reflex.cz

Co má na mysli, když říká, že prezident „stahuje dolních deset milionů“? Jak souvisí dosavadní neúspěch populistických a extremistických stran s tím, že je na Hradě právě on? Přijal by od něj Halík státní vyznamenání? A jak on, jako katolický kněz, hodnotí přístup Čechů k víře? Jsme opravdu tak ateistický národ, jak se říká? Podívejte se na celý rozhovor s držitelem Templetonovy ceny.

