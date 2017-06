JXD trolí pražské mormony: Ave Satanas, bratři! | Reflex.cz

Hluboce si vážím křesťanů, zvláště pak mormonů a svědků Jehovových. Ti totiž horečně provozují misijní činnost, jinak řečeno obtěžují nevyžádanými nabídkami Království nebeského chodce. Jak jsou takoví mormoni tolerantní k jiným duchovním směrům, napadlo mne. A hned jsem to šel vyzkoušet.

„Pojďte se mnou velebit Satana, Pána našeho!“ zahlaholil jsem bodře. Mormoni se po kratší diskusi odmítli zúčastnit satanistické bohoslužby, ale nejen to: Kromě toho také okamžitě ukončili svou misijní činnost (hučeli do nějaké mladé maminky s dítětem) a zdrhli. Takže si svůj postup můžu nechat patentovat. Ale z lásky k lidstvu to neučiním a poradím vám zadarmo: Když vás bude nějaká takováhle sektářská havěť obtěžovat, stačí hlasitě zvolat AVE SATANAS – a svatoušci zdrhají, jak když střelí do vrabců. Až nějaké potkáte, vyzkoušejte to!