Desítky rukou nesmí udělat chybu. Podívejte se, jak vzniká křišťálový globus pro festival ve Varech | Reflex.cz

Skláři v karlovarské sklárně Moser právě začali pracovat na vyhotovení cen Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ze sochařského ateliéru Miloše Vacka k nim dorazily známé bronzové sošky mladé dívky, kterým musí do náručí vložit precizně připravené křišťálové koule. Cesta glóbů začíná ve sklárně nejprve v huti, kde se tyto koule foukají ze sodno-draselné bezolovnaté skloviny. Roztavené sklo o teplotě tisíc stupňů Celsia je potřeba zformovat na průměr 11,5 centimetru.

Právě kvalita skloviny, ale i zručnost a přesnost ruční práce jsou pro provedení cen rozhodující. „Vzhledem k tomu, že každá soška má drobné nuance, musíme být při foukání naprosto precizní. Glóbus, který jí vkládáme do rukou, musí perfektně pasovat, musíme jej vytvarovat dané sošce zcela na míru,“ říká sklářský mistr Jan Chalupka, který je letos za výrobu filmových ocenění zodpovědný.

Pan Chalupka pochází ze slavné rytecké rodiny. Jeho otec Ivan Chalupka se významným způsobem zasloužil o vývoj české rytiny, bratr Roman je také rytec. I tak zkušenému odborníkovi se však málokdy podaří vyhotovit křišťálovou kouli na poprvé. „Je to náročná alchymie, která vyžaduje trpělivost, letitou zkušenost a perfektní zručnost. Dílo musí být dokonalé, a tak jeden globus může vzniknout až na několikátý pokus,“ dodává Chalupka.

Z huti putuje křišťál do chladící pece, a pokud projde přísnou kontrolou kvality, jde do rukou brusičů. Ti jej opět ručně vybrušují na brusných kotoučích do ideálního tvaru a následně ručně leští. Poslední fází výroby filmových glóbů je lepení křišťálových koulí k bronzovým soškám pomocí lepidla tvrzeného UV zářením. „Lepení koule do sošky je ta poslední fáze, kdy se ukáže, zdali jsme všichni pracovali bezchybně. Musí do sebe perfektně zapadnout,“ vysvětluje brusič Jiří Khas, v jehož dílně se ceny, jež předtím prošly desítkami rukou, finálně dokončují.

Moser, který letos slaví své 160. výročí, se podílel na přípravě více než 300 sošek. Množství Křišťálových glóbů, které česká tradiční sklárna připraví letos, však zatím zůstává tajemstvím, a to až do slavnostního vyhlášení vítězů 52. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Ten se uskuteční v době od 30. června do 8. července.