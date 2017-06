Největší pornostránka světa slaví 10 let. Její narozeninové video vás rozesměje | Reflex.cz

Ve videu sledujeme obyčejné aktivity. Cvičení jógy, nákup v pekárně či dva stěhováky. Jejich pohyby ale začnou být čím dál tím víc dvojsmyslné, až se všechno zvrtne v brutální parodii sexuálních scén. Snímek má na svědomí barcelonské studio Kinopravda a stránka tím odstartovala oslavy svých 10. narozenin.

A to není všechno. Na sociálních sítích Pornhub v rámci oslav vyzývá své diváky, aby pod hashtag #PHtaughtme psali své zkušenosti s tím, co jim do života dalo sledování porna. Ty nejlepší odpovědi odmění odborná porota poukazy na prémiový obsah stránky na dalších 10 let.