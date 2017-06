Americká komička pózovala s useknutou hlavou Trumpa. Téměř okamžitě se za to omluvila | Reflex.cz

"Kathy Griffinová by se měla stydět. Mé děti, obzvláště pak 11letý syn Barron, kvůli tomu prožívají nepříjemné chvíle," napsal prezident Trump na twitteru s tím, že je mu z celé záležitosti špatně.

Kathy Griffinová pźuje s falešnou useknutou hlavou Donalda Trumpa • Foto Twitter.com

"Je mi to líto, zašla jsem příliš daleko," uvedla ve videovzkazu na twitteru Griffinová. "Nebylo to vtipné, chápu to. Prosím vás o odpuštění," dodala.

"Odporné, ale není to překvapující," napsal na twitteru ke kontroverzní fotce Donald Trumpmladší. "To je dnešní levice. Tohle považují za přijatelné. Představte si, že by to udělali konzervativci (Baracku) Obamovi, když byl prezidentem," poznamenal.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. května 2017

Chelsea Clintonová označila snímek za odporný a špatný. "Dělat si legraci ze zabití prezidenta není vůbec vtipné," uvedla.

Griffinovou, která je hlasitou odpůrkyní Trumpa, kritizoval i někdejší neúspěšný republikánský prezidentský kandidát Mitt Romney. Uvedl, že stav americké politiky je tristní a vulgární, ale to, co Griffinová předvedla, je úpadkem do ještě větší hnusoty.

Americká televize CNN okamžitě s Griffinovou rozvázala pracovní poměr. Co na fotku říkáte vy?