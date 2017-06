Bolestivá móda. Hitem v USA jsou plavky z lepicí pásky | Reflex.cz

Umělec Joel Alvarez založil Black tape project a stal se miláčkem všech žen, které neustále řeší co na sebe. S izolační páskou jim na tělo nalepí právě to, na co mají zrovna náladu. Zatímco jeho předchozí projekty byly jen výstřelkem pro nadšence, nyní si jeho umění oblíbila i veřejnost.