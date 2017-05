Chystá se nový film ze světa Harryho Pottera. Ukáže Voldemortovy začátky | Reflex.cz

Po zhlédnutí traileru vás ani na vteřinu nenapadne, že tento film nepochází ze studií Warner Bros, ale že je z dílen fanoušků příběhu o Harry Potterovi - nezávislého filmového studia Tryangle Films.

Efekty i vizuální stránka jsou totiž tak dokonalé, že vás opět vtáhnou do magického světa a do školy čar a kouzel mezi studenty. I tentokrát se se ale nepotkáme s Harrym a jeho přáteli, ale vrátíme se více do minulosti. Děj filmu s názvem Voldemort Origins of the Heir (Voldemort, původ dědice) se totiž bude celý točit kolem toho, jak se Tom Riddle stal lordem Voldemortem.Příběh je samozřejmě inspirovaný knihami J.K.Rowlingové a vychází z Brumbálových vzpomínek na Toma Riddla, ještě když studoval v Bradavicích. Už podle traileru je jasné, že se dozvíme, kdy se Tom rozhodl vyrobit si viteály, do kterých uložil střípky své duše, aby se stal nesmrtelným. Jak se k nim dostal a kdy se z něj stal lord Voldemort? Na to všechno by nám tento prequel měl odpovědět.Vzhledem k tomu, že film natáčí skupina nadšenců, neobejde se ale bez podpory fanoušků. Tryangle Films si založili startupový projekt a prosí veřejnost - chcete film vidět? Přispět můžete zde