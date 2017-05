Češi zabodovali v Cannes. Hlavní cenu v jedné z kategorií si odváží film Lerd | Reflex.cz

Nový film režiséra Mohammeda Rasoulofa, v Cannes již oceněném Cenou za nejlepší režii v roce 2011 za film Sbohem, se letos opět probojoval do prestižní sekce Un Certain Regard, kde získal hlavní cenu. Za snímkem stojí i čeští koproducenti, a to Kaveh Farnam ze společnosti MediaNest a VFX supervizor Michal Křeček z postprodukčního studia Magiclab. V Cannes byl uveden pod názvem A Man of Integrity, ale nadále bude uváděn pod názvem Lerd.