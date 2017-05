Tryzna za zavražděné spolužáky: Studenti v Manchesteru zazpívali společně dojemnou píseň | Reflex.cz

Nehněvej se v myšlenkách na minulost. Tak by se dal volně přeložit název písně Don’t Look Back in Anger od skupiny Oasis. Manchesterští studenti se rozhodli společným zpěvem hitu z roku 1995 od slavné kapely, která navíc z jejich města pochází, uctít památku zesnulých spolužáků z místních škol. Těm se stal osudným nedělní koncert zpěvačky Ariany Grande, na kterém se odpálil sebevražedný atentátník s britskou národností Salman Abedi. Podívejte se na video.