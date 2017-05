Tajemný radar v srdci Černobylu. Podívejte se na letecké záběry ocelového monstra | Reflex.cz

Dříve supertajný vojenský radar Duga není zdaleka tak známý jako tragickou historií opředená jaderná elektrárna Černobyl, u níž gigantická konstrukce stojí. Sověti do monstrózní stavby investovali sedm miliard rublů, tedy dvojnásobek toho, co stála samotná elektrárna. Duga přesto nikdy nepřešla do bojového režimu, tedy neposílala žádná data.