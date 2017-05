Známkování potetované krásy. „Opotřebovaný stařec“ JXD hodnotil modelky na tatérském festivalu | Reflex.cz

Když jsem z pozice opotřebovaného starce hodnotil roštěnky na festivalu, musel jsem konstatovat, že v podstatě nejsou tetované ženy – jedna po druhé – nijak odlišné od běžné populace. Když se však zaměříme na celou množinu přítomných roštěnek, tak mezi nimi byl mnohem větší podíl hezkých holek, než je normálně vidět na ulici. To opravdu to tetování tak prospívá, přemýšlel jsem.

Podívejte se, jak si JXD nechává dělat nejnovější tetování:

JXD si nechává dělat další tetování • VIDEO Martin Bartkovský

Pak mi ale došlo, že to nemusí být tím tetováním. Že je ta kauzalita spíš opačně. Že řada hezkých holek, které to o sobě vědí, si ještě navíc upgradne look nějakým inkoustem pod kůží, protože tetování žen není už dneska nějaká výstřednost, ale opravdu povedený prostředek ke zkrašlování. Nevěříte? Podívejte se na video!