Velká válka je tady! Nová řada Game of Thrones se představila v plnohodnotné ukázce | Reflex.cz

Nejdřív jsme koukali, jak se rozpouští led s datem vysílání 17. července 2017. Pak jsme sledovali, jak k trůnu míří tři noví vládci Západozemí - Jon, Cersei a Daenerys. Tentokrát už se nová řada nejpopulárnějšího seriálu planety představuje v plnohodnotné ukázce. A stojí to za to! Podívejte se na video.

Hra o trůny nabídne ve své nejnovější sérii konečně velkou válku. Alespoň to slibuje Jon Snow v závěru epického traileru, který dnes vypustila do světa stanice HBO. Zatímco Cersei vypočítává, že nepřátelé na ni mohou zaútočit ze všech světových stran, Daenerys konečně usedá na svůj trůn. Jen Jon toho podle výrazu neví o nic víc, než věděl v předcházejících řadách. Snad jen to o té blížící se válce.

Zpátky přijdou draci, kontroverzní sexuální scény i intriky. Vlajková loď HBO vypluje 17. července a už teď je jisté, že u toho opět budou miliony diváků.