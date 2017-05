Zvrácenost Islámského státu a jeho dětských vojáků přesáhla všechny meze | Reflex.cz

Před spuštěním videa je třeba upozornit, že nejnovější záběry propagandy islamistů opravdu nejsou pro každého. Obsahují tak drastické obrázky, že by mohly těžce zasáhnout i ty nejotrlejší z nás. Přesto v redakci reflex.cz věříme, že je důležité je zveřejnit. Namísto strachu, jež by v nás měl dle tzv. Islámského státu vzbuzovat, totiž spíše odhaluje jejich vlastní zvrácenost, na kterou stojí za to poukázat.