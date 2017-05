Krajčo, dojení krav a tleskající Babiš. Podívejte se, jak vypadala ministrova rozlučka na Čapím hnízdě | Reflex.cz

Oslavy na farmě Čapí hnízdo se konají v rámci 5. výročí Nadace Agrofert, Babiš je nicméně spojil i se svým loučením s funkcí ministra financí. Na akci tak přizval také své podřízené. Sám organizátor dorazil asi o čtyři hodiny později, než původně avizoval.

Dojení krav a Kryštof: Babiš svolal na Čapí hnízdo rozlučku pro ministerské úředníky



„Zdržel jsem se na leteckém dni v Čáslavi. Tahle akce je dlouhodobě naplánovaná a já jsem kdysi chtěl naše zaměstnance pozvat na farmu, pak vznikla ta pseudokauza, tak jsem si to rozmyslel. Teď mám padáka, tak jsem si řekl: Teď můžete přijít, nemám žádnou rozlučku,“ uvedl Babiš pro Blesk.



Babišova nastávající si pak Blesku postěžovala, že je na jejího partnera vyvíjen hrozný tlak a je unavený. „V poslední době je na Andreje opravdu příšerný tlak, je velmi unavený, možná to i fyzicky uvidíte, ale určitě není zlomený, naopak, pořád ho to posouvá dál. Já politiku neřeším, ale samozřejmě lidsky je to hodně špatné, já jsem vyloženě zhnusená, jak se k sobě lidé v politice vůči sobě chovají, že jdou za hranice slušného chování,“ popsala Monika. Podle ní jde o kampaň a intriky.